Топ-5 продуктов, наиболее полезных для почек

Специалисты сообщили, какие продукты наиболее полезны для почек, от стабильного функционирования которых зависит общее состояние и здоровье всего организма человека.

Топ-5, как пишет med-heal.ru , выглядит так:

1. Лимонный сок. Эксперты из Корейской ассоциации урологов сообщили, что вещества-цитраты, которыми богат лимон, помогают связывать излишки кальция, препятствуя образованию камней в почках.

2. Яблоки. По данным специалистов Американского общества нефрологов, яблоки можно по праву назвать мега продуктом для почек. Люди, ежедневно употребляющие хотя бы одно яблоко, на 45% реже рискуют столкнуться с развитием почечнокаменной болезни. Такую защиту почкам обеспечивает содержащийся в яблоках пектин, который к тому же ещё и регулирует уровни сахара и холестерина в организме.

3. Гречка. Больным сахарным диабетом врачи часто прописывают диету, в состав которой входят блюда из гречки. Как выяснилось – не просто так. Наличие в этой крупе железа, цинка, магния, витаминов группы “В” и других полезных веществ помогает быстрейшему восстановлению почек при данном заболевании.

4. Имбирь. Научно подтверждено, что входящие в состав имбиря антиоксиданты способны снижать уровень воспаления в почках, вызванный фруктозой, что особенно актуально для больных диабетом.

5. Капуста. Практически все виды данного овоща снижают риски развития злокачественных новообразований в почках. Большое количество таких соединений как железо, селен, кальций, магний, марганец, цинк и др. вы сможете найти в белокочанной, брюссельской, китайской, цветной и др. видах капусты.

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