Евро и доллар растут на открытии торгов в понедельник

/ Экономика
Просмотров: 789

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской и европейской валют.

Так, по данным на 10:20 по минскому времени три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • евро — 2,7486 белорусского рубля (+0,0167 пункта);
  • доллар — 2,4003 белорусского рубля (+0,0009 пункта);
  • российский рубль — 3,3359 белорусского рубля за 100 российских (-0,0092 пункта).

Напомним, сегодня утром мировые цены на нефть продемонстрировали падение.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера