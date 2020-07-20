Евро и доллар растут на открытии торгов в понедельник

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской и европейской валют.

Так, по данным на 10:20 по минскому времени три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

евро — 2,7486 белорусского рубля (+0,0167 пункта);

доллар — 2,4003 белорусского рубля (+0,0009 пункта);

российский рубль — 3,3359 белорусского рубля за 100 российских (-0,0092 пункта).

Напомним, сегодня утром мировые цены на нефть продемонстрировали падение.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.