Евро и доллар растут на открытии торгов в понедельник
Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись с роста американской и европейской валют.
Так, по данным на 10:20 по минскому времени три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:
- евро — 2,7486 белорусского рубля (+0,0167 пункта);
- доллар — 2,4003 белорусского рубля (+0,0009 пункта);
- российский рубль — 3,3359 белорусского рубля за 100 российских (-0,0092 пункта).
Напомним, сегодня утром мировые цены на нефть продемонстрировали падение.
Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.
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