Прокопьев: смена власти в диктаторских режимах не происходит на выборах

Известный ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видео, обращенное к сторонникам перемен.

На этот раз оно сдержанное, без оскорблений и угроз в адрес действующего президента.

Он отметил, что «мы все разные, но у нас есть одна цель». Ее Прокопьев сформулировал так: «смена власти и честные свободные выборы».

Ресторатор подчеркнул, что «смена власти в диктаторских режимах не происходит на выборах». Он пообещал, что окажет помощь всем, чем сможет.

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