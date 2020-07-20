Прокопьев: смена власти в диктаторских режимах не происходит на выборах
Известный ресторатор Вадим Прокопьев записал новое видео, обращенное к сторонникам перемен.
На этот раз оно сдержанное, без оскорблений и угроз в адрес действующего президента.
Он отметил, что «мы все разные, но у нас есть одна цель». Ее Прокопьев сформулировал так: «смена власти и честные свободные выборы».
Ресторатор подчеркнул, что «смена власти в диктаторских режимах не происходит на выборах». Он пообещал, что окажет помощь всем, чем сможет.
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