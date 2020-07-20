Тихановская рассказала, как и когда пройдут новые выборы, если она станет президентом

В случае своей победы на президентских выборах Светлана Тихановская намерена провести новые выборы главы государства в течение полугода.

Как заявила она в ходе обращения к избирателям, которое вышло 20 июля в эфире Первого национального канала Белорусского радио, одновременно пройдет референдум о возвращении к Конституции 1994 года, «сокращающей полномочия президента, устанавливающей ограничения по количеству сроков пребывания на посту президента и обеспечивающей разделение властей».

«По заказу одного из конкурентов возбуждены уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей. Нужны новые, честные и свободные, выборы с прозрачным подсчетом голосов», — заявила кандидат в президенты.

«После вступления в должность президента я приму меры для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов, — сказала Тихановская. — Я назначу шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая председателя, и издам указ о проведении новых выборов президента. Система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также в обязательном порядке представители кандидатов в президенты».

По словам Тихановской, на каждом участке для голосования будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию. Каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям.

Доверенные лица кандидатов «будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке». Досрочное голосование будет допускаться «только в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине». Всем кандидатам будет представлены равные возможности для агитации, «без злоупотребления служебным положением».

«После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон. Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа государственных служащих», — заявила Тихановская.

Кроме того, по ее словам, для обеспечения надзорных функций на переходный период будут назначены новые генеральный прокурор и председатель Верховного суда.

19 июля в Минске в парке Дружбы Народов прошел предвыборный митинг Светланы Тихановской. По данным наблюдателей, он собрал около семи с половиной тысяч человек.

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