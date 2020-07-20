В Киеве открыли памятный знак убитому четыре года назад Павлу Шеремету

Памятный знак убитому четыре года назад белорусскому журналисту Павлу Шеремету установили 20 июля в центре Киева.

Фото из микроблога «Украинской правды»

Как пишет УНІАН , знак установлен на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, где погиб журналист. Мемориал выполнен в форме смятого белого листа бумаги, на котором написано имя Павла Шеремета. Автором памятного знака выступил украинский живописец и скульптор Назар Билык.

По случаю четвертой годовщины убийства Шеремета украинский президент Владимир Зеленский написал на своей странице в «Фейсбуке», что журналист выступал за «ценности демократии, права и свободы человека» в Беларуси, России и Украине.

«Прежде всего — за право гражданина на свободное мнение и слово, — подчеркнул политик. — И обязал власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины».

«Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества. Ему нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства. Обязанность государства и правоохранительных органов — сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло», — отметил Зеленский.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести».

3 июля этого года Национальная полиция Украины сообщила, что дело Шеремета готово к передаче в суд. «42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам. Начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых завершат знакомиться с материалами», — отмечалось в сообщении ведомства.

1 июня полиция заявила, что считает достаточными доказательства, собранные для предъявления подозрения фигурантам дела.

Речь идет о военнослужащем сил специальных операций вокалисте группы Riffmaster Андрее Антоненко, военном медике, хирурге киевской детской больницы «Охматдет» Юлии Кузьменко. Они, по версии следствия, заложили взрывчатку под машину, на которой передвигался Шеремет. Третий подозреваемый — также бывшая военнослужащая Яна Дугарь (вела разведку в районе, где был взорван автомобиль).

По информации полиции, материалы уголовного дела насчитывают более 200 томов, из них 38, которые касаются трех фигурантов, выделены в отдельное производство и открыты для ознакомления фигурантам и их защитникам.

Досудебное расследование по факту убийства Шеремета длилось 1402 дня. Обработано почти 20 тыс. часов видеозаписей (от пяти дней до двух месяцев фиксации) и почти 44 тыс. абонентских номеров, допрошено более 3 тыс. лиц. По решениям судов проведено 180 отдельных следственных действий, назначено 106 комплексных экспертиз.

20 мая на пресс-конференции по случаю первой годовщины своей работы на посту главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что, если по делу об убийстве Шеремета сидят невиновные, будут сделаны кадровые выводы.