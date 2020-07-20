Лукашенко назначил посла в США

Александр Лукашенко принял важное кадровое решение.

Как сообщает «Пул первого», руководить дипломатической миссией Беларуси в США будет бывший замглавы МИД Олег Кравченко.

Эта должность посла была вакантной 12 лет.

О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019го, когда Лукашенко встречался с Дэвидом Хэйлом. Замгоссекретаря США тогда сказал: «Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях».