Лукашенко назначил посла в США
Александр Лукашенко принял важное кадровое решение.
Как сообщает «Пул первого», руководить дипломатической миссией Беларуси в США будет бывший замглавы МИД Олег Кравченко.
Эта должность посла была вакантной 12 лет.
О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019го, когда Лукашенко встречался с Дэвидом Хэйлом. Замгоссекретаря США тогда сказал: «Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях».
Только самые важные новости в наших каналах в