Лукашенко назначил посла в США

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Александр Лукашенко принял важное кадровое решение.

Как сообщает «Пул первого», руководить дипломатической миссией Беларуси в США будет бывший замглавы МИД Олег Кравченко.

Эта должность посла была вакантной 12 лет.

О восстановлении диппредставительств на уровне послов Минск и Вашингтон заявили в сентябре 2019го, когда Лукашенко встречался с Дэвидом Хэйлом. Замгоссекретаря США тогда сказал: «Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях».

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Тэги: Беларусь-США кадровая политика Персона: Олег Кравченко Александр Лукашенко

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