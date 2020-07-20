Тихановская обещает отменить «закон Равкова» об отсрочках в армию

«Отменить принудительное распределение и «закон Равкова», по которому студентов забирают в армию, не дав закончить образование», призвала кандидат в президенты Светлана Тихановская, представляя свою предвыборную программу на Первом национальном канале Белорусского радио 20 июля.

По мнению Тихановской, университеты должны перейти на самоуправление, а задача средней школы — «развивать личность, умение искать информацию, работать в команде, рождать и ценить новые идеи».

«Эффективная экономика требует творческую личность, креативную и талантливую. А это значит — свободную», — подчеркнула кандидат в президенты.

Школа изменится к лучшему, если помимо государственной будет развиваться и частная система образования — это создаст здоровую конкуренцию, убеждена Тихановская.

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«Учителей в школах нужно освободить от всего, что не связано с обучением и воспитанием детей: от обеспечения подписки на газеты, принуждения детей вступать в БРСМ, посещения пропагандистских мероприятий, от сбора денег и ремонта кабинетов за свой счет. Труд учителя надо оплачивать достойно», — заявила кандидат на пост президента.

Основным вопросом своей предвыборной программы она назвала повышение уровня жизни. «Главное богатство страны — ее люди. Надо дать им возможность работать и зарабатывать... Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать, с убыточными должны разобраться профессионалы. У нас есть профессиональные экономисты и менеджеры, которые сумеют повысить уровень жизни и сократить ненужные государственные расходы», — отметила Тихановская.

В системе здравоохранения, по ее словам, работают прекрасные, высокообразованные медики. «Но ситуация с COVID-19 показала, что им мешают работать чиновники, которые заботу о статистике ставят выше, чем здоровье людей... Информация об общественном здоровье должна быть правдива и общедоступна», — подчеркнула кандидат в президенты.

Справка БелаПАН Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был принят 24 июля 2019 года, в бытность министром обороны Андрея Равкова, нынешнего госсекретаря Совета безопасности. Закон предусматривает предоставление отсрочки от призыва на срочную военную службу для получения общего среднего образования, а также единовременной отсрочки для получения первого образования, позволяющего получить специальность или профессию. Согласно закону выпускники вузов до обучения в магистратуре или аспирантуре должны отслужить в армии. 16 июля нынешнего года Александр Лукашенко предложил записать в Конституции, что пост президента могут занимать только те, кто служил в армии.

19 июля в Минске в парке Дружбы Народов прошел предвыборный митинг Светланы Тихановской. По данным наблюдателей, он собрал около семи с половиной тысяч человек.

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