Лукашенко устроил кадровый понедельник

Александр Лукашенко устроил сегодня кадровый понедельник.

Фото пресс-службы президента

Кроме нового посла в США, о чем сообщалось ранее, он назначил:

Андрея Евдоченко — послом в Нидерландах;

Андрея Дапкюнаса — послом в Австрии и Словении;

Павла Утюпина — послом в Казахстане;

Максима Ермоловича — послом в Великобритании (по совместительству в Северной Ирландии и Ирландии).

С учетом того, что освободились должности заместителей министра иностранных дел, назначены:

Александр Гурьянов — первым замглавы МИД;

Сергей Алейник — замглавы МИД.

Кроме этого, как передает пресс-служба президента, Лукашенко назначил:

Илону Ледницкую — замглавы Нацбанка;

Елену Машину — членом правления Нацбанка (на второй срок);

Дениса Горегляда— членом правления Нацбанка;

Дмитрия Мурина — членом правления Нацбанка.