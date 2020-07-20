Лукашенко устроил кадровый понедельник

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Александр Лукашенко устроил сегодня кадровый понедельник.

Фото пресс-службы президента

Кроме нового посла в США, о чем сообщалось ранее, он назначил:

  • Андрея Евдоченко — послом в Нидерландах;
  • Андрея Дапкюнаса — послом в Австрии и Словении;
  • Павла Утюпина — послом в Казахстане;
  • Максима Ермоловича — послом в Великобритании (по совместительству в Северной Ирландии и Ирландии).

С учетом того, что освободились должности заместителей министра иностранных дел, назначены:

  • Александр Гурьянов — первым замглавы МИД;
  • Сергей Алейник — замглавы МИД.

Кроме этого, как передает пресс-служба президента, Лукашенко назначил:

  • Илону Ледницкую — замглавы Нацбанка;
  • Елену Машину — членом правления Нацбанка (на второй срок);
  • Дениса Горегляда— членом правления Нацбанка;
  • Дмитрия Мурина — членом правления Нацбанка.

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Тэги: кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Андрей Евдоченко Андрей Дапкюнас Павел Утюпин Максим Ермолович Александр Гурьянов Сергей Алейник Илона Ледницкая Елена Машина Денис Горегляд Дмитрий Мурин

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