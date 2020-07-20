Лукашенко устроил кадровый понедельник
Александр Лукашенко устроил сегодня кадровый понедельник.
Кроме нового посла в США, о чем сообщалось ранее, он назначил:
- Андрея Евдоченко — послом в Нидерландах;
- Андрея Дапкюнаса — послом в Австрии и Словении;
- Павла Утюпина — послом в Казахстане;
- Максима Ермоловича — послом в Великобритании (по совместительству в Северной Ирландии и Ирландии).
С учетом того, что освободились должности заместителей министра иностранных дел, назначены:
- Александр Гурьянов — первым замглавы МИД;
- Сергей Алейник — замглавы МИД.
Кроме этого, как передает пресс-служба президента, Лукашенко назначил:
- Илону Ледницкую — замглавы Нацбанка;
- Елену Машину — членом правления Нацбанка (на второй срок);
- Дениса Горегляда— членом правления Нацбанка;
- Дмитрия Мурина — членом правления Нацбанка.
Только самые важные новости в наших каналах в