Лукашенко: дело «Белгазпромбанка» должно стать уроком для обновленного руководства Нацбанка

Банковский надзор регулятора провалился, так как не смог предотвратить правонарушения в «Белгазпромбанке», заявил Александр Лукашенко 20 июля во время кадровых решений в руководстве Нацбанка.

«Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансового и валютного рынков. Однако послабления — это не вседозволенность. На примере «Белгазпромбанка» видим, что работы непочатый край. Должен сказать, что председатель правления (Нацбанка) и руководство банка несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Дело «Белгазпромбанка», добавил он, должно стать уроком для обновленного руководства Нацбанка. «Штат в вашей структуре немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные», — подчеркнул Лукашенко.

При этом он дал согласие на продление полномочий члена правления, начальника главного управления банковского надзора Елены Машниной.

Членами правления Национального банка также стали начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

Вакантную должность заместителя председателя правления заняла начальник главного управления регулирования банковских операций, член правления Илона Ледницкая, которой ранее также было поручено занимается делом «Белгазпромбанка».

Напомним, в мае этого года Виктор Бабарико, возглавлявший «Белгазпромбанк» около 20 лет, покинул должность председателя правления для участия в президентских выборах.

11 июня в банк с обысками пришли сотрудники Комитета госконтроля. КГК возбудил уголовное дело, обвинив менеджмент банка в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, и иной противоправной деятельности. Лукашенко публично заявил, что проверка «Белгазпромбанк» проводилась по его распоряжению, но при этом отрицал политический подтекст.

18 июня претендент на пост президента Виктор Бабарико, которого считали главным соперником Лукашенко на этих выборах, был задержан по обвинению в экономических преступлениях. «Международная амнистия» признала его политическим заключенным.

Задержаны также пять из восьми членов правления «Белгазпромбанка».

14 июня Нацбанк 14 июня ввел в банк временную администрацию.

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