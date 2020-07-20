Политолог: называть оппозицию «маргинальной» — значит оскорблять тех, кто 26 лет жертвовал собой

Доктор политических наук Павел Усов считает, что активное использование в сети сторонниками нынешних альтернативных кандидатов обращения: «маргинальная оппозиция», которая за 26 лет ничего не сделала — это прямое оскорбление всех, кто все эти годы многим жертвовали.

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«И все ради того, чтобы сегодня кто-то мог поучаствовать в выборном «карнавале»? Постоянный отсыл к «маргинальности оппозиции» — это втаптывание в грязь всей 30-летней истории нашей страны, это отказ от национальной ИДЕИ, от Национального», — написал Усов на своей странице в соцсети.

Политолог отмечает, что это фактически выражение образа мыслей Лукашенко и той системы, которая делала оппозицию и национальную идею маргинальной.

«В конечном итоге — это полное непонимание своего места в нынешних политических процессах. Кто все те, выступающие против нынешней системы и власти? Разве не оппозиция?! Разве вы не против фальсификаций и насилия, лжи, хамства, унижения? Или вам тяжело и неприятно оппозицией зваться? От красивых словесных эквилибристик: мы «за», а не «против» реальность и положение вещей не изменится», — отметил Усов.

Он рекомендовал тем, у кого «хватает духу и смелости назвать оппозицию маргинальной, делать это поименно», а лучше «это прекратить».

Штабу Светланы Тихановской для консолидации он посоветовал «обратиться в своих выступлениях к национальной памяти, а не бегать от нее как от огня».

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