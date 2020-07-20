Уже более полутысячи человек умерло в Беларуси от COVID-19

/ Общество
Просмотров: 610

Министерство здравоохранения обнародовало новые данные по коронавирусу в Беларуси.

Фото Depositphotos

По информации на 20 июля зарегистрированы 66 213 человек (+118 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 503 пациента [+4] с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.

Выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшнее утро было зарегистрировано 14 457 916 случаев заражения коронавирусом (умерло 605 205 человек).

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

«Сохранить каждого». Как Евросоюз и ВОЗ помогают белорусским медикам

Исследование. Переболевших COVID-19 в Беларуси может быть вдвое больше

Исследование. Переболевших COVID-19 в Беларуси может быть вдвое больше

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз

В Минск доставили миллионы масок, щитков и респираторов. Груз оплатил Евросоюз