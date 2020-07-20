Уже более полутысячи человек умерло в Беларуси от COVID-19

Министерство здравоохранения обнародовало новые данные по коронавирусу в Беларуси.

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По информации на 20 июля зарегистрированы 66 213 человек (+118 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 503 пациента [+4] с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», — отметили в Минздраве.

Выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшнее утро было зарегистрировано 14 457 916 случаев заражения коронавирусом (умерло 605 205 человек).

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