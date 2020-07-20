Светлана Тихановская спрятала детей за границей

Дети кандидата в президенты Светланы Тихановской находятся за пределами Беларуси, «в безопасном месте».

Кандидат подтвердила БелаПАН появившуюся информацию: «Да, действительно, дети сейчас не в Беларуси, они в безопасном месте».

В целях их безопасности она не стала раскрывать страну.

Тихановская отметила, что такие меры безопасности были приняты после того, как при начале сбора подписей ей поступили угрозы.

В частности, когда Светлана Тихановская начала сама сдавать подписи по всей стране, при посещении первой же территориальной комиссии, в Гомеле, ей позвонили с украинского номера.

Неизвестный «посоветовал» не сдавать подписи, иначе Светлану «могут посадить», а детей забрать в детдом. Несмотря на угрозы, потенциальный на то время кандидат в президенты приняла решение продолжать сдачу подписей.

До того момента, как дети (4 и 10 лет) были вывезены за границу, они находились под присмотром двух бабушек. Им не сообщали об аресте отца, известного блогера Сергея Тихановского. Детям сказали, что папа в командировке.