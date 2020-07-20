Противника завода АКБ Виталия Казака арестовали на 15 суток

Противник строительства аккумуляторного завода Виталий Казак арестован на 15 суток за участие 14 июля в стихийной акции протеста против отказа ЦИК зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, такое решение 20 июля принял суд Ленинского района Бреста, обвинив Казака по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года).

Сотрудники милиции задержали Казака 14 июля около 21:00 в Бресте на проспекте Машерова. Примерно в 22:00 Казак позвонил супруге: сообщил о своем задержании и сказал, что его скоро должны отпустить. Казак был уверен, что задержан по ошибке. В ночь на 15 июля Казак позвонил одному из активистов общественной кампании против аккумуляторного завода и сообщил, что его везут в Кобрин. 15 июля супруга Казака звонила в Кобринский РОВД, в изолятор временного содержания райотдела милиции, Ленинский, Московский РОВД Бреста, изолятор временного содержания Ленинского райотдела милиции. Женщине ответили, что ее мужа у них нет. В тот же день она написала заявление в Московский РОВД о пропаже супруга.

О местонахождении Казака не было известно до 16:00 17 июля. В это время его доставили в суд Ленинского района Бреста. В суде Казак заявил ходатайство о предоставлении адвоката. Оно было удовлетворено. Следующее заседание было назначено на 9:00 20 июля. Казака освободили из-под стражи.

«В субботу и воскресенье у него не было реальной возможности найти адвоката. Сегодня суд отказался предоставить Казаку дополнительное время для поиска защитника. Кроме того, судья не принял жалобу Казака на его задержание. Казака арестовали на 15 суток на основании показаний одного сотрудника милиции. Я считаю, он оговорил Казака. Это судилище не имеет ничего общего с правосудием», — заявил Кисляк.

Всего вечером 14 июля в Бресте было задержано 45 человек. Восемь отпустили из милиции без составления протокола. Остальных до суда поместили в изоляторы временного содержания Ленинского РОВД Бреста и Кобринского райотдела милиции.

16 и 17 июля суд Ленинского района рассмотрел материалы административных дел 35 человек. Четверо были арестованы на 15 суток, 17 —оштрафованы на 30 базовых величин (810 рублей), один — на 25 (675 рублей), 13 — на 20 (540 рублей).

Материалы административного дела одного задержанного суд отправил на доработку в милицию.