На месте бывшего Червенского рынка начали строить торгово-развлекательный центр

На месте бывшего минского Червенского рынка стартовало строительство нового объекта. У пересечения улиц Аранской и Маяковского через несколько лет вырастет торгово-развлекательный центр.

В конце прошлого года облик будущего ТРЦ рассмотрели на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска. По предварительным планам инвестора, два нижних уровня отдадут под торговлю — там разместятся гипермаркет, специализированные магазины и объекты, предлагающие товары повседневного спроса. Выше намечается детский центр с танцзалом, зонами активного отдыха, а также кафе и магазины детской одежды. На последнем этаже — шестизальный кинотеатр, фитнес-центр, фуд-корт, пишет citydog.by .

Что касается внешнего вида центра, то фасад предлагается отделать горизонтальными гнутыми перфорированными панелями, а центральный портал — матированным стеклом. Общий вид здания дополнят рекламные боксы. Предусмотрена вечерняя светодиодная подсветка фасада.

Возвести новый объект на месте Червенского рынка изначально намеревалась иранская компания. Под этот инвестиционный проект в 2013 году была освобождена площадка, рынок переехал на новое место. Однако даже спустя несколько лет строительство так и не началось. Поэтому город изъял участок и повторно выставил на торги. Другая частная компания обещает завершить строительство в конце июня 2023 года.