На 20-летнего минчанина завели уголовное дело за повреждение двух автомобилей

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении минчанина, который из хулиганских побуждений повредил две припаркованные машины.

По информации агентства «Минск-Новости» , на неохраняемой стоянке на ултце Кижеватова молодой человек повредил автомобиль Honda Civic: попрыгал на его крыше и ударил ногой по лобовому стеклу, причинив владельцу ущерб более 3,1 тыс. рублей. Затем свою молодецкую удаль он направил на Renault Megane, разбив рукой заднее стекло стоимостью 210 рублей.

Свои действия парень объяснил тем, что поссорился с девушкой, а на припаркованных машинах решил выместить накопившуюся злость. По его словам, в момент совершения преступления он был трезв.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за хулиганство.