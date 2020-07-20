На 20-летнего минчанина завели уголовное дело за повреждение двух автомобилей
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На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении минчанина, который из хулиганских побуждений повредил две припаркованные машины.
По информации агентства
Свои действия парень объяснил тем, что поссорился с девушкой, а на припаркованных машинах решил выместить накопившуюся злость. По его словам, в момент совершения преступления он был трезв.
В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за хулиганство.