Ермошина: число жалоб, поступивших в ЦИК в последние дни, не подлежит подсчету

С начала избирательной кампании в Центризбиркоме зарегистрировано около 10 тысяч жалоб, сообщила БелаПАН председатель ЦИК Лидия Ермошина.

«Не могу сказать точно, сколько поступило жалоб от граждан, — отметила она. — На утро субботы (18 июля) мне давали сведения, что только зарегистрированных жалоб около 10 тысяч (не носящих массовый характер. — ред.). Те, которые уже поступают в мешках, просто складываются, вскрываются — и мы смотрим, нет ли там других жалоб, с другим содержанием. По всем остальным будут просто составляться акты, потому что их нужно зарегистрировать».

На уточняющий вопрос, сколько поступило жалоб в последние дни в связи с решением ЦИК отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, Ермошина сказала: «В последние дни это не подлежит подсчету. У нас привлечены даже работники других организаций, чтобы конверты вскрывать. Но общий ответ на эти жалобы уже дан, никакого другого не будет».

На просьбу прокомментировать инициативу штаба Бабарико, чтобы граждане в день голосования фотографировали свои бюллетени и выкладывали в интернет, Ермошина отметила, что этого нельзя будет делать до 20:00, пока не начнется подсчет голосов.

По ее словам, подобные фотографии могут быть расценены как агитация, а она в день голосования запрещена. «Во время досрочного голосования можно [выкладывать фото], нельзя будет только в день основного голосования до того момента, как начнется подсчет голосов».

Ермошина также сообщила, что на заседании 22 июля ЦИК планирует обсудить и принять «самые разные постановления по голосованию», в том числе о голосовании определенных категорий граждан и о внесении изменений в методические рекомендации ЦИК по голосованию студентов, чтобы они могли голосовать по месту жительства, а не учебы.