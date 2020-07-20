МИД назвал «просто бессмысленным действом» продление мандата спецдокладчика ООН по Беларуси

«Вопрос не вызывает какого-то особого ажиотажа. Просто бессмысленное действо» — так прокомментировал БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз сообщение о продлении мандата спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси.

17 июля Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию о ситуации с правами человека в Беларуси и еще на год продлил мандат странового спецдокладчика Анаис Марен. Совет призвал белорусские власти гарантировать проведение свободных, честных и прозрачных президентских выборов, а также принять меры для содействия мирному процессу в соответствии с международными обязательствами государства. СПЧ ООН призвал власти к сотрудничеству с Марен, в частности позволить ей посетить страну и свободно встречаться с представителями заинтересованных сторон, в том числе гражданского общества.

За принятие резолюции проголосовали 22 члена СПЧ ООН, против — 5, воздержались — 20.

«Деятельность так называемого спецдокладчика мало кому интересна, не имеет никакой связи с реальным положением вещей и никакого влияния. Мандат мы не признаем, — сказал Глаз. — Это в принципе абсурд, когда в XXI веке предпринимаются попытки выстроить иерархию между равноправными государствами. Ведь, по сути, что происходит: одни страны, самолично провозгласившие себя "чемпионами" в области прав человека, инициируют резолюции СПЧ, направленные против других стран. При этом равноправие государств — один из базовых принципов ООН. Так что на уровне абсурда это и останется».

Глаз отметил, что есть «много доказавших свою эффективность механизмов, в рамках которых страны продуктивно работают по правозащитным вопросам». «Беларусь во многих из них участвует, в том числе взаимодействует и готова продолжать сотрудничество с рядом западных стран, с ЕС по теме прав человека», — сказал представитель МИД.

Мандаты спецдокладчиков ООН по Беларуси и Кубе были упразднены Советом ООН по правам человека летом 2007 года. Это произошло в результате политического давления ради сохранения права назначать докладчиков по отдельным странам и продолжения работы других страновых докладчиков. На упразднении мандата настаивали белорусские власти, обвиняя спецдокладчика Адриана Северина в политической ангажированности и искаженном информировании ООН о ситуации в стране.

В июле 2012 года СПЧ ООН решил вновь ввести мандат спецдокладчика по Беларуси, мотивируя это многочисленными фактами нарушения прав человека. В ответ официальный Минск заявил, что не признает мандат спецдокладчика и не будет с ним взаимодействовать.

Осенью того же года на должность спецдокладчика по Беларуси был назначен Миклош Харасти, который ранее являлся представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Анаис Марен избрана на должность спецдокладчика в 2018 году.