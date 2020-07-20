Беларусь сообщила в КПЧ ООН о правомерности задержания фигурантов дела «Белого легиона»

Белорусское государство заявило Комитету по правам человека ООН о правомерности задержания и заключения под стражу фигурантов дела «Белого легиона», сообщил правозащитный сайт «Весна» со ссылкой на материалы, предоставленные одним из фигурантов дела Сергеем Стрибульским.

В январе нынешнего года в КПЧ была зарегистрирована жалоба Стрибульского и еще трех фигурантов: Виктора Данилова, Андрея Дундукова и Виктора Морозова. Дело «Белого легиона» было прекращено за отсутствием состава преступления, и фигуранты попытались через суд добиться реабилитации и компенсации морального вреда, но им было отказано. Исчерпав все средства правовой защиты на национальном уровне, они обратились в КПЧ.

По мнению заявителей, государство нарушило их право на свободу и личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам, право не принуждаться к показаниям против себя, право на защиту и презумпцию невиновности. В жалобе упоминались грубое насильственное задержание, длительное предварительное заключение, для которого не было никаких оснований.

Кроме того, заявители указывали на оскорбительные процедуры досмотра, которые проходит каждый заключенный в СИЗО КГБ, а также на то, что их держали в камере без спальных мест и туалетов.

Заявители просили КПЧ признать нарушение их прав и обязанность государства принести публичные извинения, а также выплатить компенсацию морального вреда и имущественные потери, которые не были предоставлены на национальном уровне.

Как следует из материалов, полученных правозащитниками, в вопросе компенсации причиненного вреда белорусское государство сослалось на решения национальных судов, которые пришли к выводу, что фигуранты не имеют на нее права. По поводу жестокого обращения заявители жалобы на имя прокурора не подавали.

Бывшие фигуранты изложили свои возражения на заключения государства. Согласно процедуре, эти возражения будут направлены государству, после чего дело будет ждать начала рассмотрения по существу.

Дундуков, Морозов, Стрибульский и Данилов были задержаны в марте 2017 года по подозрению в «подготовке массовых беспорядков». В июне стало известно, что КГБ закрыл уголовное дело о подготовке массовых беспорядков, а дело о создании незаконного вооруженного формирования, часть фигурантов которого обвинялись в подготовке массовых беспорядков, было передано в Следственный комитет и в конце ноября закрыто.