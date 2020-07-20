Иностранцы не смогут попасть в Израиль еще месяц

Даже транзитным пассажирам запрещен въезд в страну. Также сохраняется двухнедельное обязательство по самоизоляции.

Израиль 20 июля продлил запрет на въезд иностранцев еще на месяц из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Israelinfo .

Ограничения связаны с тем, что в настоящий момент Израиль объявлен «красной зоной».

«Въезд запрещен даже транзитным пассажирам, если у них нет разрешения от Управления по делам народонаселения и иммиграции. Граждане Израиля могут возвращаться в страну и покидать ее, если принимающая страна готова их принять», — говорится в сообщении.

В связи с пандемией экономика Израиля показала существенный обвал впервые за 25 лет.