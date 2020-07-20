По данным ЦИК, Канопацкая не подала ни одного уведомления о проведении предвыборных пикетов

По состоянию на 20 июля кандидат в президенты Анна Канопацкая и ее доверенные лица не подали ни одного уведомления о проведении предвыборных пикетов в уведомительном порядке, свидетельствуют сведения, опубликованные на сайте Центризбиркома.

Вместе с тем ее конкуренты на выборах активно пользуются возможностью проведения агитационных массовых мероприятий в уведомительном порядке.

Команда Александра Лукашенко подала 45 уведомлений о 884 мероприятиях, из которых в Гомельской области — 549, Могилевской — 190, в Минске — 144, Брестской области — 1.

Команда Андрея Дмитриева подала 32 уведомления о 214 массовых мероприятиях, из них в Минске — 145, Гомельской области — 46, Брестской — 20, Витебской, Гродненской и Минской — по 1.

Светлана Тихановская и ее доверенные лица подали 10 уведомлений о 160 мероприятиях, преимущественно в Минске — 156, а также об 1 в Могилевской и Гомельской областях, о 2 — в Минской.

Команда Сергея Черечня подала 6 уведомлений о 138 массовых мероприятиях, все планируется провести в Минске.

Анна Канопацкая написала 18 июля на своей странице в «Фейсбуке», что отказывается от участия в теледебатах. Это решение, отметила она, было принято «с тяжелым сердцем и большим сожалением».

«Два моих конкурента по собственной глупости и жадности, решительными действиями своего бывшего хозяина, устранены, — написала Канопацкая. — И, кажется, надо быть довольной. Вроде все идет по плану. Однако, как человек взрослый и политик ответственный, не могу позволить себе переступить через морально-этическое. В сложившейся ситуации самоустранения от предусмотренного законом публичного общения в теледебатах на глазах избирателей моего единственного реального соперника, отдавая себе отчет в существенном превосходстве над своими оставшимися конкурентами, понимая всю ответственность за сохранность и устойчивость психического здоровья некоторого числа из их сторонников, считаю необходимым заявить».

«Как опытный и состоявшийся политик я не имею ни права, ни желания состязаться с заведомо более слабыми оппонентами. Участвовать в ребячьем шоу прокремлевских марионеток, состоящем из мальчиков-спойлеров и девочек-хохотушек, позволить себе не могу никак. Мне вскоре еще страной руководить», — отметила она.

Теледебаты кандидатов в президенты запланированы на 30 июля, выборы назначены на 9 августа.