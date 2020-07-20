На нынешних президентских выборах местных наблюдателей будет больше, чем в 2010 году

По состоянию на 20 июля избирательные комиссии аккредитовали 42 856 национальных наблюдателей на президентских выборах, свидетельствуют обновленные данные на сайте Центризбиркома.

На предыдущих выборах высшего должностного лица страны в 2015 году было аккредитовано 43 572 национальных наблюдателя, в 2010 году — 39 619.

За последнюю неделю количество аккредитованных наблюдателей увеличилось на 3436.

Больше всего национальных наблюдателей зарегистрировали участковые избиркомы — 41 876 (+3398 за неделю). Районные комиссии аккредитовали 710 наблюдателей (+29), районные комиссии в городах — 185 (+4), областные — 41 (0), городские (в городах областного подчинения) — 24 (0), Минская городская избирательная комиссия — 12 (+4), Центризбирком — 8 (+1).

31 186 национальных наблюдателей, или 72,8%, представляют общественные объединения (+2470), в подавляющем большинстве провластные. Из них профессиональными союзами, входящими в Федерацию профсоюзов Беларуси, выдвинуто 8779 человек (+177), Белорусским республиканским союзом молодежи — 6019 (+353), РОО «Белая Русь» — 5161 (+252), Белорусским общественным объединением ветеранов — 3655 (+125), Белорусским союзом женщин — 3705 (+232), Белорусским фондом мира — 1632 (+131), Белорусским Хельсинкским комитетом — 52 (+4), общественным объединением «БНФ «Адраджэньне» — 2 (+1). Иные общественные объединения представляют 2056 человек (+410).

От политических партий избиркомы аккредитовали 2.073 национальных наблюдателей (+395), также в основном провластных. У Коммунистической партии 1018 представителей (+204), у Республиканской партии труда и справедливости — 670 (+77), Либерально-демократической партии — 120 (+55), Белорусской аграрной партии — 107 (+59), Социал-демократической партии народного согласия — 63 (0), Белорусской социально-спортивной партии — 62 (0), Республиканской партии — 21 (0), Белорусской патриотической партии — 8 (0), Партии БНФ — 2 (0), Белорусской партии «Зеленые» и Объединенной гражданской партии — по 1 (0).

7347 граждан стали наблюдателями путем подачи соответствующего заявления от своего имени (+1047), 2170 аккредитовано от трудовых коллективов (+230).