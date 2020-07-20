Тихановская заявила, что отказалась бы от дебатов с Лукашенко

Представительницы объединенного штаба в поддержку Светланы Тихановской заявили, что готовы разговаривать и сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Александра Лукашенко.

«Ни при каких условиях мы не пойдем на альянс с действующим руководством страны», — заявила Вероника Цепкало во время стрима «Радыё Свабода».

При этом Мария Колесникова добавила, что возможна встреча за круглым столом.

«У нас даже было одно из интервью российской прессе, и мы пригласили на дебаты руководство. У нас так сложилось на политической арене, что один из кандидатов (речь об Александре Лукашенко. — ред.) никогда не выходит ни на какие дебаты ни с кем. Мы так понимаем, что это ниже его достоинства, ниже его уровня. Но, может, он все-таки примет предложение от трех девушек и выйдет на дебаты», — сказала Вероника Цепкало, заметив, что это предложение президент вряд ли примет.

Светлана Тихановская, однако, заявила, что, к сожалению, присутствовать там не сможет: «Я не хочу общаться с человеком, который отдал прямой приказ, как он сам в этом признался, схватить моего супруга, устроить незаконную провокацию и поместить его в СИЗО».

«А мы у него спросим и посмотрим в глаза», — предложила Цепкало.

В чем были едины представительницы объединенного штаба, так это в том, что у них есть что сказать Александру Лукашенко.

«Пора на пенсию, все-таки 66 лет, пора заниматься какими-то другими делами и дать новым лицам на политической арене себя проявит», — ответила за всех Вероника Цепкало.