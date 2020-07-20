Зоозащитницу судят за нарушение правил содержания собак и неподчинение милиции

После трех дней пребывания в изоляторе временного содержания зоозащитницу из Светлогорского района Гомельской области Диану Филимончик судят за нарушение правил содержания собак и неподчинение милиции.

Зоозащитница была задержана 18 июля. «Ее скрутили на улице милиционеры, надели наручники, утащили в отдел милиции. Она кричала, просила о помощи и выкрикивала наш телефон. Очевидцы позвонили нам и рассказали об этом», — сообщила БелаПАН мать задержанной Анна.

Родители нашли дочь в ИВС, собрали передачу, но вещи и продукты не приняли. «Нам сказали, что она задержана за неподчинение милиции. Почему с ней поступили, как с преступницей? За протокол, что не досмотрела собак? Почему так жестоко?» — возмутилась мать.

Диана Филимончик живет в деревне Расова Светлогорского района. У нее на содержании 26 собак. Соседи и дачники жалуются участковому на поведение животных. Милиция составляла на Филимончик протоколы по статье 15.47 КоАП (нарушение правил содержания домашних животных).

20 июля в суде Светлогорского района началось рассмотрение административных протоколов, составленных на Диану Филимончик, — по статьям 15.47 и 23.4 КоАП (неподчинение милиции). Зоозащитница потребовала адвоката, поэтому суд перенесли на 23 июля, а ее отпустили.

«Был конфликт с соседями из-за собак. Они жаловались, что собачки выбегают из двора. Участковый приезжал, составлял протоколы на меня. Наказывали штрафами. Но однажды я ехала на велосипеде, держала собачку на поводке, и она укусила гуся. Меня опять стали вызывать в милицию. Участковый сказал, что меня просто опросят. Но когда меня привезли в отделение, он сказал, что посадит меня в ИВС. Да, я испугалась, начала вырываться, на меня надели наручники. Я боялась, что собаки останутся одни, не кормленные. И что их могут отстрелять, пока я буду сидеть. Меня тащили в милицейский автомобиль, я упиралась и кричала прохожим "помогите!", называла номер телефона родителей. В итоге на меня составили второй протокол за неподчинение — первый был, что не явилась к участковому. Милиционеры сказали, что мне повезло, что я никому из них не поставила синяк — тогда мне дали бы уголовную статью», — сообщила Диана Филимончик.

Она считает, что милиция «хочет любым путем разобраться с собаками, чтобы никто не жаловался больше». «Ну жалуются люди, что собаки гавкают. Но у них такая природа!» — заявила зоозащитница. Она подчеркнула, что все животные привиты и зарегистрированы.