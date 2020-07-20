Вероника Цепкало выразила уверенность, что сотрудники МВД «не смогут открыть огонь по своим людям»

Люди, которые служат в правоохранительных органах, присягали своему народу и не станут в него стрелять. Такое мнение высказала в ходе онлайн-интервью «Радыё Свабода» 20 июля Вероника Цепкало, супруга не зарегистрированного кандидатом в президенты экс-руководителя Парка высоких технологий, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало.

Она участвовала в интервью вместе с кандидатом в президенты Светланой Тихановской, а также Марией Колесниковой, спикером штаба еще одного не зарегистрированного кандидата — бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. 16 июля штабы Тихановской, Цекало и Бабарико объявили об объединений усилий ради победы на выборах.

«Мы верим, что люди, которые служат в правоохранительных органах, — это такие же граждане Республики Беларусь, как вы, как я, — сказала Вероника Цепкало. — Они давали присягу не одному человеку, который уже 26 лет восседает на троне, а давали присягу своему народу и своему отечеству. И мы верим, что большинство из них — хорошие, добропорядочные люди и они не смогут просто поднять руку и, тем более, открыть огонь по своим людям».

«Мы просто делаем ставку на то, что правоохранительные органы — это порядочные, хорошие люди, которые являются нашими гражданами. Помните, ребята, что в этой толпе может быть ваша мать, жена, дочка, сестра или просто хороший друг. Поэтому не стреляйте в свой народ никогда», — призвала силовиков жена бывшего претендента на пост президента.

Накануне в парке Дружбы народов прошел первый в Минске предвыборный митинг Тихановской и ее коалиции, на котором, по оценкам правозащитников, собралось не менее 7,5 тыс. человек. На митинге кандидат в президенты заявила, что верит: в случае фальсификации итогов выборов белорусский народ «поднимет себя с диванов и защитит свои голоса».