Количество случаев коронавируса в Испании выросло втрое за три недели после ослабления карантина

В Испании за последние три недели количество случаев коронавируса увеличилось втрое.

По сообщению Министерства здравоохранения страны, в начале апреля в Испании фиксировали тысячи случаев COVID-19 и сотни смертей в день, но со временем количество новых случаев удалось снизить до минимума.

Но после ослабления карантина и снятия ограничений на передвижение количество случаев снова начало расти. Самые крупные вспышки — в каталонских городах Барселона и Лерида.