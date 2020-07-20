Количество случаев коронавируса в Испании выросло втрое за три недели после ослабления карантина

/ Мир
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В Испании за последние три недели количество случаев коронавируса увеличилось втрое.

По сообщению Министерства здравоохранения страны, в начале апреля в Испании фиксировали тысячи случаев COVID-19 и сотни смертей в день, но со временем количество новых случаев удалось снизить до минимума.

Но после ослабления карантина и снятия ограничений на передвижение количество случаев снова начало расти. Самые крупные вспышки — в каталонских городах Барселона и Лерида.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Испания Город: Барселона

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