Польша «подарила» Беларуси последний день тепла

Сегодня на погоду в Беларуси окажет влияние атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди, (местами прогремят грозы).

Ветер западный, северо-западный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха в регионах:

Брест +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Гомель +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);

Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);

Минск +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

С завтрашнего дня в Беларусь с северо-запада Европы начнет поступать неустойчивая воздушная масса — практически до конца недели станет заметно прохладнее.