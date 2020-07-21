Польша «подарила» Беларуси последний день тепла

/ Общество
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Сегодня на погоду в Беларуси окажет влияние атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди, (местами прогремят грозы).

Ветер западный, северо-западный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Гомель +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
  • Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Минск +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).

С завтрашнего дня в Беларусь с северо-запада Европы начнет поступать неустойчивая воздушная масса — практически до конца недели станет заметно прохладнее.

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Тэги: погода

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