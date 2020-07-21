Польша «подарила» Беларуси последний день тепла
Сегодня на погоду в Беларуси окажет влияние атмосферный фронт, смещающийся с территории Польши.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Практически во всех районах пройдут дожди, (местами прогремят грозы).
Ветер западный, северо-западный умеренный (при грозах порывистый).
Температура воздуха в регионах:
- Брест +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Витебск +23..+25°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Гомель +26..+28°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Гродно +21..+23°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Могилев +25..+27°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Минск +22..+24°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза).
С завтрашнего дня в Беларусь с северо-запада Европы начнет поступать неустойчивая воздушная масса — практически до конца недели станет заметно прохладнее.
Только самые важные новости в наших каналах в