Вероника Цепкало пригласила в объединенный штаб приближенных к Лукашенко — Мирного, Азаренко, Домрачеву

По мнению Виктории Цепкало, известные и популярные в Беларуси люди должны присоединиться к объединенному штабу Светланы Тихановской, чтобы донести до белорусов необходимость мирных перемен.

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны. Особенно если у этих людей есть популярность. Это могут быть и спортсмены: Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Наши писатели. Такие, как Светлана Алексиевич, — отметила она во время разговора на «Радыё Свабода» . — Обращаемся ко всем неравнодушным белорусам, чтобы присоединялись к нашей инициативе. С помощью вас мы бы хотели донести до общества, насколько важно сейчас провести изменения в нашей стране».

Она утверждает, что чем больше таких популярных и значимых для страны людей будет в объединенной команде, тем лучше.

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