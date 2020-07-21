Вероника Цепкало пригласила в объединенный штаб приближенных к Лукашенко — Мирного, Азаренко, Домрачеву
По мнению Виктории Цепкало, известные и популярные в Беларуси люди должны присоединиться к объединенному штабу Светланы Тихановской, чтобы донести до белорусов необходимость мирных перемен.
«Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам нашей страны. Особенно если у этих людей есть популярность. Это могут быть и спортсмены: Максим Мирный, Виктория Азаренко и Дарья Домрачева. Наши писатели. Такие, как Светлана Алексиевич, — отметила она во время разговора на
Она утверждает, что чем больше таких популярных и значимых для страны людей будет в объединенной команде, тем лучше.
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