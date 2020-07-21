Самый длительный за последние годы саммит ЕС завершился компромиссом

Четырехдневный саммит руководителей государств-членов Евросоюза завершился поздним вечером 20 июля компромиссом.

Фото с сайта Европейского совета

Глава Европейского совета Шарль Мишель представил финальный вариант семилетнего бюджетного плана ЕС и фонда восстановления экономики под названием «ЕС нового поколения», отмечает Euronews .

Все четыре дня в Брюсселе шли напряженные переговоры — в основном в двустороннем, либо в узком форматах с группами стран, занимающими схожие позиции.

Структура антикризисного фонда объемом в 750 миллиардов евро претерпела существенные изменения. Общая сумма безвозмездной помощи снижена с 500 до 390 млрд евро, сумма льготных займов составляет 360 млрд вместо 250.

В своем предложении Шарль Мишель заметно смягчил требование о полном соблюдении всеми станами ЕС принципа верховенства права для получения европейских ассигнований.

Базовый тезис о том, что объемы дотаций из бюджета и фонда восстановления ЕС должны быть напрямую связаны с соблюдением страной верховенства права и европейских ценностей, остался в документе, однако механизм надзора за его соблюдением оказался радикально смягчен.

Изначально камнем преткновения являлись позиции Венгрии и Польши, руководство которых регулярно подпадает под критику ЕС.

Так, в апреле Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют приведения ее в соответствие со стандартами ЕС.