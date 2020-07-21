Лукашенко перед выборами произвел кадровые изменения в КГБ

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Вчерашний кадровый понедельник не обошелся только назначением в системе МИД и Нацбанка.

По информации пресс-службы президента, глава государства подписал указы о новых назначенцах в структуре КГБ:

  • Дмитрий Реуцкий назначен заместителем председателя;
  • Владимир Козырь — начальником управления по Минску и Минской области.

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Тэги: КГБ кадровая политика Персона: Александр Лукашенко Дмитрий Реуцкий Влладимир Козырь

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