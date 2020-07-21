«Бесстыдство действий ведет к обратному эффекту». Независимые СМИ требуют от властей прекратить преследование журналистов

Представители негосударственных СМИ Беларуси призвали власти прекратить преследование журналистов.

Соответствующее обращение направлено 21 июля министру внутренних дел Юрию Караеву, генпрокурору Александру Конюку, председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой и министру информации Игорю Луцкому.

В нем отмечается, что «последние месяцы стали периодом крайне жестких репрессий в отношении журналистов независимых изданий в Беларуси».

«В ходе президентской кампании 43 корреспондента десятков СМИ были задержаны при исполнении служебных обязанностей.

Последней каплей стало жестокое задержание журналиста «Радыё Свабода» Антона Трофимовича в центре Минска 15 июля после видеострима от ЦИК. При задержании сотрудники милиции сломали ему нос. В отношении Антона ведется административное производство по ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица)», — говорится в обращении.

Задержания журналистов, работающих на уличных акциях, происходили в разных городах страны, некоторые — даже в прямом эфире, на глазах у десятков тысяч зрителей, подчеркивают представители СМИ.

«Эти действия, — подчеркивают они, — нарушают ст. 198 Уголовного кодекса, которая определяет ответственность за «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста», и имеют одну цель — запугать журналистов и показать им и всему обществу, что законы не работают, когда есть более высокие политические интересы».

«Однако бесстыдство этих действий ведет к обратному эффекту. Циничное желание показать гражданам, насколько они беззащитны перед властью, в первую очередь дискредитирует саму власть», — убеждены авторы обращения.

Журналисты выражают «поддержку и солидарность со всеми невинно задержанными, избитыми, униженными», а также подчеркивают, что продолжат выполнять свой профессиональный долг.

«Мы требуем, чтобы власти прекратили преследовать журналистов независимых изданий, а силовикам хотим напомнить, что, задерживая журналистов при исполнении ими своих профессиональных обязанностей и применяя к ним силу, вы не только нарушаете закон, но и сами совершаете преступление», — говорится в обращении.

Представители негосударственных СМИ также информируют, что «обращение к руководителю ГУВД Мингорисполкома Ивану Кубракову, командиру отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрию Балабе, заместителю министра внутренних дел Александру Барсукову по этому вопросу оказалось безрезультатным», а пресс-служба МВД анонсировала встречу представителей министерства с журналистами, работающими на массовых мероприятиях, но встреча так и не состоялась.

Обращение подписали журналисты и редакторы порталов tut.by, onliner.by, nn.by, «Радыё Свабода», БелаПАН, tribuna.com, dev.by, realt.by, marketing.by, 24health.by, outride.rs, «Еврорадио», газет «Народная воля», «Комсомольская правда в Белоруссии «, «Новы час», «Прессбол», «Рэгіянальнай газеты», «Народные новости Витебска», телеканалов «Белсат» и «Настоящее время», сайтов «Салідарнасць», «Сильные новости», «МогилевОнлайн», reform.by, «Идея Консалт», bdg.by, «Белорусской ассоциации журналистов», «Пресс-клуба Беларусь», «Белорусского документационного центра», журналов «Большой» и «Office life», а также журналисты-фрилансеры и блогеры — всего 213 человек.

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