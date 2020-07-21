В письме королю Бельгии Лукашенко вспомнил о пандемии
Александр Лукашенко 21 июля поздравил короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства Бельгия.
Как сообщила пресс-служба президента, глава государства отметил, что «Беларусь проявляет большой интерес к развитию взаимодействия с Бельгией».
«Тесные, плодотворные контакты между учебными учреждениями, общественными организациями и предприятиями, многолетнее сотрудничество в гуманитарной сфере создают стабильную основу для повышения уровня и улучшения качества отношений между Минском и Брюсселем», — говорится в поздравлении.
Лукашенко подчеркнул, что «в период временных трудностей, вызванных пандемией, особенно важно направить совместные усилия на использование существующего потенциала в различных отраслях и сохранить ценные торговые и человеческие связи».
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По данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Бельгий в январе-мае 2020 года составил 134 млн 712,7 тыс. долларов, что на 16,3% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период:
экспорт — 57 млн 592,4 тыс. (-29,7%);
импорт — 77 млн 120,3 тыс. (-2,6%).
Отрицательное сальдо составило 19 млн 527,9 тыс. долларов.
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