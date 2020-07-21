Эксперт: Лукашенко назначил главным за банковскую реформу специалиста в сельском хозяйстве

Руководить работой по обновлению Банковского кодекса будет сторонник политики Петра Прокоповича.

По мнению директора Центра Мизеса Ярослава Романчука, качественно обновить Банковский кодекс будет сложно, так как ответственным за этот процесс, за встряску банковской системы «назначен аграрный доктор экономических наук, специалист по сельскому хозяйству», который сейчас занимает должность помощника президента, Валерий Бельский.

Эксперт считает, что этот чиновник «старается возродить «славные» традиции управления банковским сектором и финансовой системы от Петра Прокоповича. Того самого, который довел Беларусь до трехкратной девальвации и гиперинфляции в 2011 году».

У Романчука складывается впечатление, что Александр Лукашенко «нарочно сталкивает лбами инфляциониста, лоббиста АПК и государственных хронических иждивенцев Валерия Бельского и прагматика, мягкого монетариста Павла Каллаура. От каждого он требует сделать так, чтобы банковская система служила белорусскому народу».

Разница между ними в том, что Бельский и мощные лоббисты АПК, промышленности и строительства предлагают президенту инфляционно-девальвационный сценарий (т.е. вернуться к монетарному наркотику конца 1990-х, 2000-х).

А глава Нацбанка пытается сохранить уважение к науке о деньгах, здравому смыслу и сбережениям людей.

«От этого ключевого противостояния зависит не только курс белорусского рубля к доллару и скорость роста цен. От него зависит, будет ли развал белорусской экономики и, как следствие, превращение Беларуси в failed state», — резюмировал эксперт в своем комментарии в соцсети.

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