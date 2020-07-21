Доллар существенно падает утром во вторник

/ Экономика
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, 21 июля, открылись с падения американской и европейской валют.

По данным на 10:20 по минскому времени три основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

  • доллар — 2,3865 белорусского рубля (-0,0125 пункта);
  • евро — 2,7379 белорусского рубля (-0,009 пункта);
  • российский рубль — 3,361 белорусского рубля (+0,0248 пункта).

Как предполагалось, на позиции белорусского рубля повлиял рост цен на «черное золото», который фиксируется сегодня утром.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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Тэги: валюта

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