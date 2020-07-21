Опять зафиксирован факт мора рыбы

Очередной случай мора рыбы зафиксирован в Беларуси.

По информации МЧС, ЧП случилось на пруду возле деревни Меркуловичи (Чечерский район). Здесь было обнаружено 420 мертвых особей рыбы.

Специалисты природоохраны обследовали пруд, видимые загрязнения поверхности воды не выявлены, взяты пробы воды для проведения анализов.

В июле сообщалось, что более тысячи особей рыбы погибло в водоеме у деревни Новоселки (Дрогичинский район), а в реке Суходровка (рядом с деревне Кузменцы) — 729 особей.