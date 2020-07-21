Власти продолжат регулировать цены на защитные маски

Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило по 4 октября госрегулирование цен на защитные маски для индивидуального применения и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи.

Такое решение содержится в постановлении МАРТ № 47 от 13 июля, опубликованном на Национальном правовом портале.

Первоначально временное госрегулирование цен на указанные товары было введено в Беларуси на 90 дней (с 8 апреля по 6 июля).

Согласно новому документу, предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, на маски и дезинфицирующие средства установлен в 10%.

Предельная максимальная надбавка импортера установлена также в 10%, предельная максимальная оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) — 15%.

Оптовая надбавка к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства не может превышать установленный размер, независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации указанных товаров.

Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства установлена в размере 15%.

При этом формирование цен на маски и дезинфицирующие средства производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, предусмотренных настоящим постановлением.

Как сообщалось, в начале июля коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление в Беларуси срока госрегулирования цен на средства защиты органов дыхания и дезинфицирующие средства еще на 90 дней.

На 20 июля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 66.213, скончалось 503 человека. С начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 58.290 пациентов, проведено 1.199.317 тестов на коронавирусную инфекцию.