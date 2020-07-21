С 1 августа возобновятся краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы
МВД сообщило о возобновлении с 1 августа краткосрочных свиданий в учреждениях пенитенциарной системы.
Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале, возобновятся предоставление краткосрочные свидания в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях.
Такое решение, отметила она, принято «исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в учреждениях пенитенциарной системы».
По словам Чемодановой, в департаменте исполнения наказаний МВД отмечают, что «введение ранее таких радикальных ограничительных мер как приостановление свиданий, позволили своевременных минимизировать угрозу распространения коронавирусной инфекции в учреждениях УИС и ЛТП».
«Вместе с тем соблюдение всех необходимых профилактических мероприятий сохраняется, — подчеркнула Чемоданова. — Так, обязательным условием для посетителей, прибывающих на краткосрочные свидания, будет использование медицинских (защитных) масок. Пропуск лиц с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также граждан, отказавшихся от измерения температуры, по-прежнему будет запрещен».
Чемоданова отметила, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях пенитенциарной системы «стабильна и находится под постоянным контролем».
Запрет на свидания в местах лишения свободы был введен 16 марта этого года.
На 20 июля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 66.213, скончалось 503 человека. С начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 58.290 пациентов, проведено 1.199.317 тестов на коронавирусную инфекцию.
Читайте также:
- Где в Минске можно сдать платный тест на антитела к COVID-19
- Верховный комиссар ООН раскритиковала заявления Лукашенко о коронавирусе
- Идущая своим путем в борьбе с COVID-19 Беларусь продолжает получать гуманитарную помощь
Только самые важные новости в наших каналах в