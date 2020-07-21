С 1 августа возобновятся краткосрочные свидания в учреждениях пенитенциарной системы

МВД сообщило о возобновлении с 1 августа краткосрочных свиданий в учреждениях пенитенциарной системы.

Как сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале, возобновятся предоставление краткосрочные свидания в подразделениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях.

Такое решение, отметила она, принято «исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в учреждениях пенитенциарной системы».

По словам Чемодановой, в департаменте исполнения наказаний МВД отмечают, что «введение ранее таких радикальных ограничительных мер как приостановление свиданий, позволили своевременных минимизировать угрозу распространения коронавирусной инфекции в учреждениях УИС и ЛТП».

«Вместе с тем соблюдение всех необходимых профилактических мероприятий сохраняется, — подчеркнула Чемоданова. — Так, обязательным условием для посетителей, прибывающих на краткосрочные свидания, будет использование медицинских (защитных) масок. Пропуск лиц с повышенной температурой тела и явными симптомами респираторного заболевания, а также граждан, отказавшихся от измерения температуры, по-прежнему будет запрещен».

Чемоданова отметила, что на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая ситуация в учреждениях пенитенциарной системы «стабильна и находится под постоянным контролем».

Запрет на свидания в местах лишения свободы был введен 16 марта этого года.

На 20 июля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 66.213, скончалось 503 человека. С начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 58.290 пациентов, проведено 1.199.317 тестов на коронавирусную инфекцию.

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