В центре Луцка мужчина захватил автобус и взял заложников

На Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем.

Фото УНИАН

На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом, пишет УНИАН . В полиции сообщили, что у мужчины, захватившего автобус, есть оружие и взрывчатка.

По информации правоохранителей, это случилось в 09:30. Как отмечают правоохранители, в заложниках находятся около 20 человек.

Фото ИА «Конкурент»

Как сообщается автобус принадлежит Волынскому областному предприятию автостанций.

На данный момент известно, что мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр города перекрыт полицией. На место происшествия прибывает военная техника.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформирован о ЧП и держит вопрос на личном контроле. По его словам, непосредственно на месте событий работают представители Нацполиции и СБУ.