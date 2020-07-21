«Мы были босые, без штанов, голодные». Лукашенко рассказал о временах, когда пришел к власти

На сегодняшней встрече с активом Гомельской области Александр Лукашенко рассказал о своем отношении к Полесью.

Фото пресс-службы президента

По его словам, одним из главных направлений в президентской работе является «возрождение Полесья»: «Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам».

Глава государства, чьи слова приводит его пресс-служба, утверждает, что когда был здесь в первые годы президентства, «картина была жуткая».

Не обошел он стороной и территории, пострадавшие от аварии на ЧАЭС: «Я помню те времена, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше».

Президент заметил, что тогда принял решение, что этот уголок нашей земли «должен жить, мы его ни в коем случае не должны бросить на произвол судьбы».

Лукашенко подчеркнул, что «мы поступили правильно — спасли Гомельскую область».

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