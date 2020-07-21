Лукашенко: если бы не наша народная политика, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом

Александр Лукашенко считает, что проводимая им политика по-настоящему народная, дающая «свои результаты».

Фото пресс-службы президента

На встрече с активом Гомельщины 21 июля Лукашенко заявил, что главным результатом является возможность «жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу».

«Мы давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле», — цитирует главу государства его пресс-служба.

По его словам, если бы власть такую политику народную не проводила, «жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом».

Читайте дальше: