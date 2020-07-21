Лукашенко: если бы не наша народная политика, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом
Александр Лукашенко считает, что проводимая им политика по-настоящему народная, дающая «свои результаты».
На встрече с активом Гомельщины 21 июля Лукашенко заявил, что главным результатом является возможность «жить на своей земле и самостоятельно определять свою судьбу».
«Мы давали возможность нашим людям заработать. Небогато живут люди, и вы не богатые, вы не олигархи. Но мы знаем как жить, и мы живем на своей земле», — цитирует главу государства его пресс-служба.
По его словам, если бы власть такую политику народную не проводила, «жили бы у черта на куличках, как это было всегда, нас бы одевали в лапти, запрягали в телегу и погоняли бы кнутом».
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