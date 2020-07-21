Биржа: доллар и евро существенно упали на торгах 21 июля

Европейская и американская валюта на торгах БВФБ во вторник, 21 июля, существенно сдали свои позиции.

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Так, евро потерял 0,0125 пункта и закончил свою сессию на отметке 2,7344 белорусского рубля, а доллар снизился на 0,011 пункта — 2,3879 белорусского рубля.

Российский рубль на фоне роста цен на нефть подскочил на 0,0313 пункта — 3,3674 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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