Белорусскую власть призвали передать Красный костел верующим

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Курия Минско-Могилевской архидиоцезии 20 июля выступила с обращением, в котором призвала власти передать столичный костел Святых Симеона и Елены (Красный костел) верующим.

Фото из архива

Обращение опубликовано на портале Римско-католического костела в Беларуси. В нем отмечено, что костел был построен в 1910 году, в 1932 году его деятельность приостановили. В разные времена в костельном здании располагались Государственный польский театр БССР, Дом кино. В 1990 году здание костела передали католикам «в безвозмездное пользование без передачи его в собственность прихода», что руководство архидиоцезии считает «несправедливым решением, так как оно было построено католиками и должно им по праву принадлежать».

Здания святыни и приходского дома, обращается внимание в документе, были восстановлены «за счет верующих и при их непосредственном участии». В частности, они переоборудовали костел изнутри, заменили крышу, переделали пол, создали в подвале конференц-зал, классы для катехизации детей и библиотеку, изготовили и установили на башнях и в других местах бронзовые и железные кресты, пять алтарей из розового мрамора и многое другое.

«Красный костел играет огромную роль не только в религиозной, но и в культурной жизни столицы Беларуси, — отмечено в обращении. — Кроме богослужений, там проводятся разнообразные культурные мероприятия, включая очень популярные концерты духовной музыки».

В курии архидиоцезии напомнили, что в сентябре 2013 года Александр Лукашенко приказал передать комплекс Красного костела из республиканской в коммунальную собственность Минска и в безвозмездное пользование приходу Святых Симеона и Елены, а затем Мингорисполком передал его в хозяйственное управление предприятия «Мінская спадчына».

После реконструкции костельного комплекса в 2018-2019 годах, сообщается в обращении, приходу в дополнение к коммунальным платежам назначили платить в пользу «Мінскай спадчыны» 12.950,39 рубля ежемесячно в качестве «компенсации за земельный налог, амортизацию и налог на недвижимость». Сейчас задолженность прихода составляет более 160 тыс. рублей. В курии архидиоцезии подчеркнули, что не видят реальной возможности платить такие деньги каждый месяц, так как «для прихода они неподъемные, а также несправедливые».

В документе отмечено, что перед началом реставрации не шло речи об амортизационных выплатах, рассчитанных на 75 лет, таким образом, получается, что «государство, не спрашивая у прихода, как будто одолжило ему и теперь требует возврата».

Согласно Налоговому кодексу, «земельные участки, предоставленные религиозным организациям под культовые здания и сооружения, не облагаются земельным налогом, а культовые сооружения, являющиеся собственностью религиозных сообществ или находящиеся в их владении, не облагаются налогом на недвижимость».

Однако приход, подчеркнуто в обращении, «утратил право на упомянутые льготы в связи с тем, что комплекс зданий костела Св. Симеона и Елены не принадлежит религиозной общине». Религиозное сообщество «неоднократно обращалось к государственным властям с просьбой восстановить историческую справедливость и передать комплекс Красного костела» приходу, однако безрезультатно. Последний раз с такой просьбой верующие обращались к властям Минска в мае. В июне они получили ответ, что «в настоящее время Мингорисполком не видит оснований для передачи здания костела и приходского дома в собственность религиозного сообщества».

«Мы призываем государственные власти пересмотреть свое решение, передать комплекс зданий Красного костела приходу и тем самым восстановить право пользования налоговыми льготами в соответствии с законодательством», — отметили в курии Минско-Могилевской архидиоцезии.

Напомним, прихожанам о финансовой проблеме было широко объявлено 12 июля после богослужения в Красном костеле. Местный священник призвал верующих оставлять подписи под коллективным обращением к Александру Лукашенко с просьбой передать костел в собственность прихода.

16 июля Мингорисполком в официальном телеграм-канале сообщил, что реставрация Красного костела стоила свыше 5,3 млн рублей. 94% этой суммы потратили из городского бюджета, остальное — средства «Мінскай спадчыны» и деньги, заработанные «во время республиканского субботника», а религиозное сообщество «в финансировании работ участие не принимало».

«Что касается выставленных приходу платежей. Согласно действующему законодательству, организация, которой передано в безвозмездное пользование государственное имущество, обязана возвращать расходы по земельному налогу, налогу на недвижимость, а также по начисленной амортизации. На этом основании приходу и начисляются ежемесячные платежи в сумме 14,3 тыс. рублей. С прошлогоднего июня начисления не оплачиваются, задолженность составляет более 166 тыс. рублей», — сообщили власти столицы.
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Тэги: Красный костел Минско-Могилевская архидиоцезия

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