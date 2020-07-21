Пассажирский автобус загорелся на проспекте Дзержинского в Минске

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 74с, загорелся в полдень 21 июля на перекрестке проспекта Дзержинского и улицы Уманской в Минске.

В автобусе в это время находилось около 15 пассажиров. Все они самостоятельно покинули салон, никто не пострадал.

Проезжавший в это время мимо экипаж ГАИ вызвал спасателей, обозначил место происшествия конуса. Так как оказались перекрыты две полосы движения, инспекторы ГАИ осуществляли регулирование движения.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС потушили возгорание в моторном отсеке, а прибывшая техпомощь отбуксировала автобус в парк, сообщает пресс-служба МВД.