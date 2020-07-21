Лукашенко: Беларусь избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат

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«Беларусь избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат», — заявил Александр Лукашенко на открытии Гомельской центральной городской поликлиники.

Фото: president.gov.by

По словам официального лидера, которые приводит его пресс-служба, объект строился продолжительное время, но в этом году работы ускорились.

Лукашенко отметил отличную работу врачей и медперсонала в сложный эпидемиологический период. «Их надо благодарить за то, что в тяжелейших условиях — без вакцин, без лекарств, неизвестная болезнь — они научились лечить людей. Это подвиг, — заявил белорусский руководитель. — Беларусь избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это дало положительный результат, заболеваемость снижается».

На 21 июля количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 66 348, скончалось 507 человек.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко Город: Гомель

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