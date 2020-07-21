На встречу с Лукашенко в Гомеле «простых горожан» свозили автобусами
21 июля в Гомеле была торжественно открыта центральная городская поликлиника. Открытие приурочили к приезду в город президента Беларуси.
Александр Лукашенко осмотрел поликлинику и ознакомился с ее возможностями. В том числе в поликлинике установлен компьютерный томограф.
Министр здравоохранения Владимир Караник доложил о развитии нового формата оказания амбулаторно-поликлинической помощи.
«Мы делаем классическую триаду амбулаторного звена: хорошо оснащенная поликлиника, переоснащение службы скорой медицинской помощи, включая то, что мы восстановили санавиацию, и создание отделений неотложной помощи при больницах. Это, по сути, отделения кратковременного пребывания», — рассказал Караник.
Как сообщает пресс-служба президента, на выходе из поликлиники Лукашенко пообщался с собравшимися на мероприятие жителями Гомеля.
По сообщениям жителей Гомеля в различных телеграм-каналах, на встречу с Лукашенко людей централизованно свозили. На одной из прилегающих улиц очевидцы насчитали два десятка пассажирских автобусов. В тоже время обычные горожане