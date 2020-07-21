В Беларуси подтверждено 66 348 случаев COVID-19, умерло 507 человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 66 348 (+135 за последние сутки), скончалось 507 человек (+4), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки произошел прирост инфицированных, однако ниже 200 случаев он держится 13-й день подряд. В предыдущие сутки было 118 новых случаев и четыре смерти.

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 58 592 пациента (за последние сутки 302). Таким образом, излечилось более 88% заболевших.

Проведено 1 202 214 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 2897.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более двух месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

Александр Лукашенко 21 июля на торжественном открытии Гомельской центральной городской поликлиники вновь заявил, что Беларусь избрала свой путь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, и это, по его словам, «дало положительный результат, заболеваемость снижается».