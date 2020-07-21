Из-за приезда Лукашенко в Гомель милиция вынудила оставаться дома местную журналистку Ларису Щирякову

Из-за приезда Александра Лукашенко в Гомель милиция вынудила оставаться дома местную журналистку-фрилансера Ларису Щирякову.

«Я только отъехала от дома на своем автомобиле метров 100-150, как меня остановили сотрудники ГАИ. Со мной провели разговор и поставили перед выбором: или я сейчас еду с ними в РОВД, или возвращаюсь домой и никуда не высовываюсь. Я им дала "честное пионерское", что буду сидеть дома. Они стояли под моим домом, сторожили меня, пока из Гомеля не уехал Лукашенко», — сообщила БелаПАН Щирякова.

По словам журналистки, она не собиралась ехать в район проведения мероприятий с участием Лукашенко, а спешила на суд к активисту Алексею Романову.

В Гомеле также была задержана активистка Светлана Нарскина. Она живет рядом с новой поликлиникой, которую открывал Лукашенко. Нарскина вышла утром из дома и была задержана сотрудниками милиции. В отделении ее держали три часа, предъявляли претензии за ролики, которые выкладывал в интернет ее приятель. Затем Нарскину отпустили — после отъезда Лукашенко.