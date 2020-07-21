Партию яблок везли транзитом через Беларусь под видом шлакообразующей смеси

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Сотрудники Оперативной таможни остановили на автодороге Р-21 большегруз российской фирмы, следовавший в сторону белорусско-российской границы с незаконно перемещаемыми яблоками, сообщили в ГТК.

Водитель-россиянин предоставил документы, согласно которым вез более 20 тонн шлакообразующей смеси в полуприцепе транзитом из Польши в Россию. Однако в грузовом отсеке обнаружили почти 21 тонну польских яблок стоимостью около 90 тысяч рублей.

Сама машина оказалась двойником транспортного средства, ранее пересекавшего таможенную границу в пункте пропуска «Брузги» и перемещавшего указанный в документах товар.
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Тэги: Брузги транзит яблоки ГТК

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