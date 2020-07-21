Видеофакт. В Гомеле во время визита Лукашенко рухнули клумбы из петуний

В Гомеле из-за сильного ветра рухнули вертикальные клумбы с петуниями. Одна — после того как Лукашенко скрылся в здании новой поликлиники, которую торжественно открывал, а вторая — тогда, когда президентский кортеж уезжал из города.

После того как Лукашенко выступил с речью перед гомельчанами на открытии новой поликлиники, поднялся сильный ветер, который опрокинул цветники. Случилось это прямо перед крыльцом только открывшегося учреждения.

Еще одна клумба завалилась на площади Ленина прямо в тот момент, когда проезжал кортеж президента.