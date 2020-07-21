На бодибилдера Лобжанидзе составили еще два протокола за оскорбление — он уехал из Беларуси

На чемпиона Грузии по бодибилдингу Шота Лобжанидзе составили еще два административных протокола за оскорбление активистов БРСМ. На этот раз — без задержания, наручников и доставления в управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. По словам Шота Лобжанидзе, протоколы он еще не подписал: на прошлой неделе вместе с семьей он уехал из Беларуси.

16 июля, рассказывает Шота Лобжанидзе, ему позвонил, а затем написал в мессенджер человек, который представился сотрудником РУВД. Тот сообщил, что «всего [было] четверо потерпевших, осталось два». Он напомнил, что об этом Шоту Лобжанидзе предупреждали, а также попросил «не усугублять положение», — передает TUT.by .

Сейчас на Шота Лобжанидзе составлены еще два протокола за оскорбление по статье 9.3 Кодекса административных правонарушений. Она предусматривает штраф до 20 базовых величин.

С протоколами он еще не ознакомился и не подписал, поскольку на прошлой неделе вместе с семьей временно уехал за границу.

Напомним, 19 июня Шоту Лобжанидзе задержали у минского цирка во время «Цепи солидарности», хотя в протоколе об административном нарушении было указано, якобы это произошло на Грушевке, где он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. В результате Шота Лобжанидзе встретил свое 30-летие в центре изоляции правонарушителей, после чего еще был суд по административному делу и штраф в 20 базовых величин (540 рублей).

Шотой Лобжанидзе вновь заинтересовались правоохранители 10 июля. Прямо во время тренировки в фитнес-клубе к нему приехали сотрудники ГУБОПиК МВД, надели на него наручники и доставили в управление. Там он пробыл несколько часов, после чего был суд и очередной штраф — 20 базовых. Причиной таких действий послужило административное правонарушение, которое Шота Лобжанидзе совершил 6 июня: в личные сообщения активистам БРСМ он написал слово, которое было расценено как оскорбление.