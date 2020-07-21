В Бресте россиянин украл у соотечественницы 20 тысяч долларов и шесть тысяч евро

Вечером 20 июля в Ленинский РОВД Бреста обратилась 72-летняя гражданка России. Из комнаты в хостеле, где она проживает последние несколько месяцев, неизвестный похитил более 20 тысяч долларов и около 6 тысяч евро, принадлежащие ей.

По сообщению пресс-службы МВД, сотрудники уголовного розыска по горячим следам в одном из городских казино задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Архангельской области.